O Sp. Braga anunciou, esta quarta-feira, a cedência por uma época de Modou Seye ao Al Waab do Qatar.

O médio senegalês, de 18 anos, contratado ao Darou Salam do Senegal deixa o emblema minhoto ao fim de oito meses.

O Al Waab fica com uma opção de compra de 1,6 milhões de euros por 100 por cento do passe, que se tornará obrigatória se o jogador cumprir 45 minutos em cinco encontros.

Modou Seye participou em quatro jogos da equipa sub-23 e num encontro da equipa B dos arsenalistas, não tendo chegado a estrear-se pela equipa principal.