António Salvador revelou que no último mercado de inverno o Sp. Braga esteve prestes a fazer uma grande venda para o futebol inglês.

«Em janeiro, David Carmo teve um pé e meio no Liverpool, mas acabámos por retê-lo. É um jogador que apesar de estar lesionado neste momento continua a ter vários pretendentes, inclusivamente em Espanha», afirmou o presidente do Sp. Braga em declarações ao jornal espanhol Marca.

Além da revelação sobre o jovem central de 21 anos, Salvador salientou que o clube tem de fazer «12,5 a 15 milhões de ano em vendas» para manter um orçamento equilibrado e recordou a saída de Ruben Amorim para o Sporting: «Dez milhões de euros é um valor razoável para um dos melhores treinadores portugueses da nova geração. Esperava que Ruben Amorim ficasse vários anos connosco, mas isso não foi possível. O Sporting veio buscá-lo e isso tem um preço: a cláusula de rescisão.»

Na entrevista, o presidente do clube minhoto salientou também o facto de o Sp. Braga ter de arriscar mais do que os três grandes para detetar mais cedo talentos e vincou a sua defesa em relação à centralização de direitos televisivos: «Temos de avançar urgentemente com a centralização. Se queremos ser mais competitivos a nível europeu temos de mitigar as diferenças. Os três grandes, que recebem mais, tentarão atrasar o processo.»