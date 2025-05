O Sp. Braga já está no mercado atrás do sucessor de Carlos Carvalhal e, segundo apurou o Maisfutebol, avalia em detalhes o nome de Carlos Vicens, adjunto de Pep Guardiola no Manchester City.

O profissional espanhol de 42 anos enquadra-se no perfil que os minhotos definiram nos bastidores: jovem, promissor, vencedor e com experiência na formação de jogadores.

Aos 42 anos, Vicens está ao lado de Guardiola há sete temporadas, sendo duas como treinador (Sub-18) e cinco como adjunto na equipa principal.

Outros treinadores, portugueses e estrangeiros (Raúl González, do Real Madrid Castilla), também estão na mesa do presidente António Salvador - Carlos Vicens, entretanto, já foi entrevistado pela estrutura do Sp. Braga e hoje é um dos favoritos na lista.