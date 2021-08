Fransérgio está a caminho do Bordéus, da Liga Francesa, como o Maisfutebol já escreveu, e nesse sentido deve ter feito este sábado, frente ao Sporting, o último jogo com a camisola do Sp. Braga.

No final do jogo, o capitão bracarense ficou sozinho no relvado, rezou de braços levantados e depois despediu-se dos abertos, não segurando as lágrimas, que lhe caíram abundantemente pelo rosto.

Apesar destas imagens, Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, garantiu que Fransérgio ainda é jogador do Sp. Braga e que a saída não é um dado adquirido.