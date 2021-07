O futsalista Miguel Ângelo está de regresso ao Sporting, anunciou esta segunda-feira o emblema leonino.

O ala de 27 anos vestiu verde e branco até 2016, altura em que se mudou para o rival Benfica. Jogou nos encarnados até 2020, antes de ingressar no Sp. Braga. Após um ano no Minho, regressa ao Sporting.

«Estou muito feliz de estar de regresso a casa. Ganhei muita coisa aqui, o Sporting deu-me muito para chegar ao nível em que estou hoje, por isso agradeço a oportunidade que o clube me deu para voltar e vou fazer por corresponder», afirmou, antes de falar sobre a mudança para o Benfica em 2016.

«Na altura, não chegámos a acordo com o Sporting e surgiram outras propostas. Agradeci ao clube e entendo que possa ter parecido ingrato porque o Sporting elevou-me a outros patamares, mas na flor da idade e imaturo acabei por ingressar no rival. Venho com muita vontade de provar aos adeptos e ao clube que vou dar tudo», garantiu.