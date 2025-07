O Sporting de Braga venceu, esta quarta-feira, o Moreirense, por 2-0, com golos de Ricardo Horta e Gharbi, num jogo de futebol de preparação disputado à porta fechada.

O capitão Ricardo Horta inaugurou o marcador (37 minutos) e Gharbi fez o segundo golo já na segunda parte (72) do encontro, realizado no Estádio Amélia Morais, na Cidade Desportiva do Sp. Braga.

Os arsenalistas iniciaram a partida com Hornicek, Lagerbielke, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi, Yanis da Rocha, João Moutinho, Gorby, Ricardo Horta, Dorgeles, Zalazar e El Ouazzani.

O treinador Carlos Vicens utilizou ainda Tiago Sá, Chissumba, Paulo Oliveira, Nuno Matos, Lelo, Gharbi, Sandro Vidigal, Diego Rodrigues, João Marques e Fran Navarro.

De fora ficaram Robson Bambu, Gabri Martínez, Victor Gómez (a recuperarem de lesão), Djibril Soumaré, Afonso Patrão, Roger e Niakaté, que cumpriram um plano de treino específico.

O Moreirense não divulgou o '11' inicial, apenas que alinharam todos os jogadores disponíveis.

O Sp. Braga realiza o último jogo da pré-época no sábado (20:00), com a receção aos espanhóis do Celta de Vigo, de apresentação aos seus sócios e adeptos, antes da primeira partida oficial da temporada, no dia 24 de julho, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.