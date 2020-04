O antigo futebolista do Sp. Braga, Alan, atualmente diretor de relações internacionais do clube, lembrou esta quinta-feira um episódio com o treinador Jorge Jesus no clube minhoto, quando este apelidou Alan de «jogador de terceira divisão».

«Estávamos a fazer cruzamentos, eu já tinha cruzado quase 50 bolas e uma, eu não levanto e ele: “Fogo, parece jogador de terceira divisão”. Eu fiquei cego. Depois cruzei uma bola e ele: “era isso que eu estava a falar, por isso é que eu te piquei”», recuperou o atual dirigente do Sp. Braga, de 40 anos, treinado por Jesus em 2008/2009.

Numa conversa transmitida nas redes sociais do clube minhoto, juntamente com outros dois ex-jogadores que passaram por Braga, Rentería e Mossoró, este último lembrou também o caráter vencedor do atual técnico do Flamengo.

«O presidente foi buscá-lo ao Belenenses, muitos nem acreditavam, Salvador foi lá, apostou todas as fichas, deu carta-branca para fazer o que ele entendesse e conseguiu fazer do Sp. Braga um clube vencedor», sublinhou.

Já Rentería apelidou Jesus de «gente boa». «Eu levava muita dura dele, quando não fazia golos, cobrava muito de mim. Sabia do potencial que eu tinha, mas era gente boa. Ainda hoje falo com ele», disse o ex-avançado colombiano de 34 anos.