Moussa Diaby, jogador do Bayer Leverkusen, foi eleito o Jogador da Semana na Liga Europa.

O português Ricardo Horta estava nomeado, depois de ter feito três assistências na vitória do Sp. Braga sobre o Ludogorets, mas acabou por não vencer a distinção individual.

Diaby fez dois golos e duas assistências na goleada do Bayer Leverkusen ao Betis.

Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, agora no Lyon, também estava nomeado, tal como Said Benrahma, do West Ham.