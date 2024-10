Regressado à competição no passado fim de semana após ter estado praticamente dois meses parado devido a lesão, João Moutinho é um dos trunfos do Sp. Braga para o jogo desta quarta-feira diante dos noruegueses do Bodo/Glimt do Minho.

«É sempre bom estar de volta, poder treinar e ajudar os meus colegas. Era o que mais desejava, foi uma recuperação difícil para mim, por ter sido muito tempo, estou a sentir-me bem», disse o médio de 38 anos na antevisão ao jogo da Liga Europa.

O Sp. Braga, que soma três pontos na prova, vai defrontar uma equipa que derrotou o FC Porto nesta temporada. «Será um jogo difícil diante de uma equipa que já demonstrou o seu valor e que está muito bem no seu campeonato e na Liga Europa», constatou Moutinho, que realçou o que não pode faltar aos arsenalistas.

«Sabemos que temos qualidade para ganhar todos os jogos, mas se não tivemos intensidade, vontade e querer torna-se tudo mais difícil», notou.

«Conhecemos o Bodo/Glimt e já vi alguns jogos, é uma equipa interessante, se lhe dermos espaço sabe ter bola, mas também sabe criar oportunidades em profundidade e velocidade, está muito bem trabalhada e está a mostrar isso no campeonato e na Liga Europa e na Liga Europa. Vai ser um jogo muito difícil para nós, acrescentou.

Internacional AA por Portugal em 146 ocasiões, Moutinho foi questionado se mantém a ambição de voltar a representar a equipa das quinas. «Estou também a melhorar fisicamente e a trabalhar para ajudar a equipa, as outras situações cabe ao ‘mister’ [selecionador] decidir, estou cá para dar o meu melhor», disse.