O Sp. Braga vai erguer um tifo, intitulado «Muralha da Liberdade», no exterior da bancada nascente do Estádio Municipal de Braga.

Através das redes sociais, António Salvador confirmou que as condições climatéricas não permitem a colocação do mesmo a tempo do jogo frente ao Sporting, deste sábado, mas que será concluído no início da próxima semana. Recorde-se que a PSP proibiu a exposição deste mesmo tifo no dérbi do Minho, diante do V. Guimarães.

«A Muralha da Liberdade significa que o orgulho e o sentimento de pertença que existe entre o clube, a cidade e a comunidade não podem ser censurados», pode ler-se na publicação do presidente do Sp. Braga. Ao todo, terá 112 metros de largura e 30 metros de altura.

Leia aqui a mensagem de António Salvador: