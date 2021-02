*por Sandra Rodrigues

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, na conferência de impresa após a vitória por 2-1 sobre Nacional da Madeira em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Entrámos muito bem no jogo e podíamos ter marcado logo ao início do jogo. O Nacional não é uma equipa qualquer, joga bem, é uma equipa que eu gosto de ver jogar. É uma equipa difícil de ser batida. Fizemos dois golos com erros do guarda-redes, é verdade, mas com muito mérito da nossa parte.»

[Segundo lugar é para manter ou olhar para cima?] «Neste momento, se for para olhar para cima é para apanhar o avião para ir para o Porto. Nós estamos focados no jogo seguinte, olhar para as competições da mesma forma e acima de tudo olhar para o próximo jogo [segunda mão da meia-final da Taça, no Dragão, frente ao FC Porto] com uma vontade muito grande de ganhar e fazer dele o mais importante das nossas vidas.»

[Sobre a morte de Quintana] «Antes de mais, quero enviar um abraço aos familiares e amigos do falecido Quintana e também ao FC Porto e, as nossas condolências por parte do grupo de trabalho de futebol profissional do Sporting de Braga.»