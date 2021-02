O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, admitiu que jogar na Choupana, frente ao Nacional, «é sempre uma dificuldade», mas garantiu que o único foco dos bracarenses para a partida da 21.ª jornada da Liga são os três pontos.

Apesar da derrota europeia a meio da semana, frente à Roma, o técnico de 55 anos afirmou que a sua equipa está «confiante e motivada».

«Estamos bem, estamos confiantes e também realistas porque percebemos que vamos ter um jogo difícil, jogar no [terreno do] Nacional é sempre uma dificuldade. É uma equipa muito bem organizada e muito bem orientada, vai tentar ganhar o jogo. Do outro lado, vai estar um Sporting de Braga confiante e motivado, disponível a 100 por cento para o jogo e, obviamente, vamos também lutar pelos três pontos», começou por dizer, à televisão do clube.

Carvalhal deixou elogios a Luís Freire, o treinador do Nacional que «tem feito um trabalho espetacular de há uns para cá, sempre em ascensão».

«O Nacional tem pontos fortes, que vamos tentar esconder, jogadores com boa capacidade para desequilibrar aqui e ali, mas tem também as suas vulnerabilidades, como todas as equipas. Vamos com tudo e com a ‘pica' toda para a Madeira», continuou.

O timoneiro dos minhotos falou ainda sobre as diferenças do plantel bracarense que defrontou os madeirenses na primeira volta para o presente.

«Há muitas diferenças, de facto, no ‘onze' inicial. [Mas] Na qualidade, no aspeto coletivo, na ideia de jogar, na atitude e na vontade de ganhar [esta] é uma equipa que vai estar à altura das responsabilidades, com muita competência e com gente a querer fazer bem. Esperem um Sporting de Braga com muita energia e a querer fazer um jogo muito bem conseguido, com criatividade e, acima de tudo, espírito guerreiro.»

O Sp. Braga defronta o Nacional no domingo, a partir das 20h00, em jogo da 21.ª jornada da Liga.