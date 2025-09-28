A FIGURA: Paulinho Boia

O criativo irreverente do Nacional, complementando esses atributos com ousadia quanto baste. Antes de mais, o brasileiro cumpriu taticamente no compromisso com a equipa, ajudando nos equilíbrios. Com bola soltou-se e provocou desequilíbrios, deixando sair a sua capacidade técnica. Faz o passe magistral que cria o desequilíbrio no lance do golo insular na pedreira.



O MOMENTO: golo do Nacional (6’)

Paulinho Boia tem uma grande dose de mérito: com um passe açucarado lança José Gomes pela esquerda, apanhando o Sp. Braga descompensado. Com apenas um toque o lateral coloca a bola nas costas da defesa para Chucho Ramirez repetir a receita e, com apenas um toque, desviar de Hornicek. Lance simples, bem desenhado e melhor executado a definir o jogo logo aos seis minutos.

OUTROS DESTAQUES

Chucho Ramirez

Foi o primeiro a defender, assumindo a dianteira da pressão e da organização da equipa. Na oportunidade que dispôs aparece à ponta de lança nas costas da defesa para, com um único toque, mexer com o marcador.

Ricardo Horta

Numa noite em que esteve longe do brilhantismo de outros momentos, o capitão destacou-se, ainda assim, pela atitude e pela tentativa de resposta. Assina o lance mais perigoso dos guerreiros ao atirar ao ferro.

Liziero

Um operário invisível, o médio deixou de lado o virtuosismo e foi competente em praticamente todas as ações. Povoou o meio campo com critério e teve qualidade no passe, organizando a equipa insular.

Niakaté

O pilar defensivo do Sp. Braga, que apesar das circunstâncias se foi mantendo firme. O defesa central manteve-se comprometido nas suas tarefas e procurou auxiliar na manobra ofensiva.