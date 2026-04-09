O Sp. Braga confirmou uma baixa de peso para o resto da temporada. Niakaté, defesa dos bracarenses, sofreu «rotura completa do tendão de Aquiles direito» e deverá ter uma paragem entre seis a nove meses.

O defesa de 26 anos conta com um total de 26 jogos, sendo que 23 dos quais são como titular. O maliano, que cumpre a quarta época nos minhotos, será sujeito a uma cirurgia esta quinta-feira.

O tempo previsto de paragem confirma que o defesa estará fora do que resta da época, sendo que o mais provável é também falhar o arranque na próxima temporada. O melhor cenário será regressar em outubro, sendo que a recuperação poderá arrastar-se até janeiro.

O internacional maliano, recorde-se, ainda cumpriu os 90 minutos frente ao Betis esta quarta-feira para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

Quem não terminou o encontro foi Diego Rodrigues, que saiu com queixas logo aos 18 minutos de jogo após entrada dura de Amrabat. Os exames desta quinta-feira confirmaram uma «lesão da sindesmose tibio peroneal do tornozelo direito», com previsão de paragem de seis semanas.

Assim, o jovem médio internacional sub-21 está também em risco de falhar o que resta da temporada. Até então, Diego leva 37 jogos, somando dois golos e três assistências. É, portanto, outra peça chave para Vicens.