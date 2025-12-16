Sikou Niakaté sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deverá parar de três a quatro semanas, segundo apurou o Maisfutebol.

O defesa-central de 26 anos viajou esta terça-feira para Marrocos, onde se encontra a estagiar a seleção do Mali, de forma a ser reavaliado pelo departamento médico da seleção do seu país.

Dado o quadro clínico, é praticamente que Niakaté irá falhar a participação na Taça das Nações Africanas, competição que se disputa entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, em Marrocos.

O jogador saiu com queixas, aos 82 minutos, substituído por Vítor Carvalho, na vitória do Sp. Braga sobre o Santa Clara, na segunda-feira, em jogo da 14.ª jornada da Liga Portuguesa.