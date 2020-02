Seis clubes foram impedidos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de utilizar os relvados para treinar. Sp. Braga, Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Desportivo das Aves, estes da I Liga, além do Académico de Viseu e do Feirense, da II Liga, são os visados pela interdição imposta pelo organismo que tutela o futebol profissional. A decisão não afeta, porém, a disputa dos jogos oficiais da equipa principal de cada clube nas competições.

Além da meia dúzia de emblemas em causa, outro, o Varzim, foi alvo da mesma advertência até ao último fim-de-semana. Em nota oficial, na quarta-feira, a Liga anunciou que a mesma foi levantada após «pontuação positiva» aos poveiros na vistoria efetuada, centrada no tratamento e manutenção da relva.

Das interdições anunciadas, o Maisfutebol apurou que Paços de Ferreira e Desportivo das Aves, visitados pela Comissão Técnica de Vistorias (CTV) esta quinta-feira, estão a cumprir com os tratamentos. No caso do Belenenses SAD, vistoriado na quarta-feira, há melhorias no mesmo sentido, ao contrário do Feirense, em incumprimento nesta altura. Já sobre o Estádio do Fontelo, há maior ponderação nas avaliações, uma vez que a atual relva foi recentemente colocada.

O relvado do Sp. Braga, sobrecarregado pela final four da Taça da Liga e pelos jogos caseiros de janeiro da equipa de Rúben Amorim, é mantido pela RED e há preocupações. No jogo do último domingo, com o Sporting, para a Liga, algumas zonas mostraram condições menos razoáveis. No dia seguinte, o JN noticiou a hipótese de o emblema minhoto agir judicialmente contra a empresa responsável pelo estado do piso, mas o Sp. Braga ainda não tomou uma posição oficial sobre o assunto.

Na mesma nota, de quarta-feira, a Liga solicitou aos clubes «o envio do plano de treinos e também do plano de tratamentos a ser feito no terreno de jogo», para atestar o estado dos mesmos.