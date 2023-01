O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capita do Móvel, após a vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, na 17.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo e festejos após o golo de Banza] A vitória vale por si só de forma justa pelo que foi o jogo. Temos responsabilidade na forma sofrida como ganhámos e tem a ver coma nossa primeira meia hora, em que fomos lentos e previsíveis. Permitimos que o jogo estivesse equilibrado nessa altura. Melhorámos na parte final da primeira e na segunda tivemos uma atitude e comportamento diferente para melhor, tivemos oportunidades isolados para aumentar o marcador. Não o fizemos e, com o empate, o Paços procurou sempre fazer a sua parte e, depois de estar a perder, buscar o empate. Resta-nos a alma, o espírito e raça que a equipa teve para vence o jogo no último momento.

[Saiu emocionado do relvado e festejou efusivamente com os adeptos] Sei que tenho reconhecimento quando ganhar, faz parte da vida de treinador. Quero acreditar que não só eu me sinto satisfeito e orgulhoso pelo que temos feito, mas também os nossos adeptos, aqueles que gostam do Sp. Braga e hoje também foi por eles que vencemos. Empurraram-nos para a parte final em que fomos em busca do segundo golo. Têm de estar satisfeitos. Fazermos a melhor primeira volta, só os tem de deixar satisfeitos. A ambição desta equipa é apenas e só fazer sempre o melhor a cada dia. Ultrapassado o jogo do Boavista, ganhámos dificilmente, mas ganhámos. A vitória de hoje não vale mais por ter sido conquistada da forma que foi.

[40 pontos e melhor primeira volta da história. Assume candidatura ao título?] Não tenho de assumir rigorosamente nada. Comprometi-me com os adeptos e o presidente a entrar em todos os jogos para vencer, encarar qualquer adversário para fazer o melhor. Podendo estar a ser cauteloso, estamos predispostos a dar o melhor a cada jogo e ter os resultados que procuramos.

[Estreia de Pedro Santos] É mais um jogador que, estando a competir maioritariamente na equipa B, com a sua renovação é dada uma oportunidade e mostra a confiança da estrutura. Hoje, é a confiança que o treinador tem nele. Tem margem de progressão. Mais um jovem que se estreou, é mais um para ajudar.

[Trocas de Ricardo Horta e Racic por Hernani e André Horta] Mantivemos a estrutura do jogo anterior. São dois jogadores que desempenham a função da forma que queremos que a equipa se comporte. Em termos de missões atribuídas, também eles estão identificados. O André tem sido mais vezes titular, mas são os dois da minha confiança, acrescentam e cumpriram com o que lhes foi pedido.»