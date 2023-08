FIGURA: André Horta (Sp. Braga)

O Sp. Braga transfigurou-se com a sua entrada. André Horta veio trazer qualidade de passe e maior velocidade ao jogo bracarense. Foi com a sua entrada que a equipa de Artur Jorge começou a ter mais bola e a chegar com perigo à baliza grega. Fez a assistência para o primeiro golo, com um ligeiro toque a deixar Abel Ruiz completamente solto.

MOMENTO DO JOGO: Minutos 94 e 95

O Sp. Braga vencia por 2-0 guardava a preciosa vantagem até ao apito final. Num rápido contra-ataque, com quatro bracarenses contra dois gregos, Rony Lopes ficou na cara do golo, mas permitiu a mancha de Brignoli. No minuto seguinte, o Panathinaikos iria chegar ao golo que relançava a eliminatória. Nada fazia prever um desfecho assim.

OUTROS DESTAQUES

Bruma (Sp. Braga): Um dos jogadores mais esclarecidos dos bracarenses e o único que, no primeiro tempo, conseguia provocar perigo junto da defensiva grega. Continuou em grande destaque no segundo tempo, estando envolvido no lance do primeiro golo.

Abel Ruiz (Sp. Braga): Bom jogo do avançado do espanhol. Na primeira oportunidade, viu o guardião do Panathinaikos negar-lhe o golo. Na segunda, não perdoou. Remate seco de fora da área longe do alcance de Brignol, a dar vantagem aos arsenalistas.