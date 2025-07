O Sp. Braga anunciou a contratação de Pau Victor, avançado espanhol de 23 anos que chega do Barcelona em definitivo. O jogador custou 12 milhões de euros por 100 por cento do passe e é a contratação mais cara da história do clube.

«A este valor poderão ainda acrescer mais 3 milhões de euros em bónus coletivos e individuais. O custo com mecanismo de solidariedade é da responsabilidade do Barcelona e será deduzido nas quantias a pagar», informa o Sp. Braga.

Pau Victor assinou por cinco temporadas, até junho de 2030, e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Natural da Catalunha e formado no Girona, Pau Victor estreou-se no Barcelona em 2023/24, marcando 20 golos em 39 jogos pela equipa B, o que levou o clube a avançar para a contratação em definitivo.

«Na última temporada foi integrado na equipa principal, que conquistou o Campeonato de Espanha, a Supertaça de Espanha e a Taça do Rei. Pau Víctor foi utilizado por Hansi Flick em 29 jogos, tendo apontado dois golos e feito uma assistência», diz o Sp. Braga.