Contratação mais cara da história do Sp. Braga, Pau Víctor admitiu, numa entrevista ao jornal Marca, que a derrota na final da Taça da Liga, frente ao rival Vitória, foi o «momento mais difícil» que viveu na carreira e definiu João Moutinho como «um fenómeno».

Em julho do ano passado, o avançado espanhol trocou o Barcelona pelo Sp. Braga por 12 milhões de euros, fixando aí um novo máximo no que toca a investimentos do emblema minhoto.

«Havia muitos clubes interessados, mas o Sp. Braga foi quem mais me quis. Falei com o treinador antes de vir e a confiança que depositou em mim foi um ponto de inflexão. Também conversei com o Raphinha (ex-Vitória e Sporting), porque já tinha jogado em Portugal. Ele falou muito bem de tudo, o que também ajudou», explicou o jogador, de 24 anos.

Ser o reforço mais caro da história dos arsenalistas não pesa no ânimo de Pau Víctor. «São 12 milhões, mas não sou a contratação mais cara da história do futebol. É muito dinheiro, mas não deves pensar nisso», disse, assumindo que o Sp. Braga o surpreendeu pelas «instalações incríveis, uma equipa forte e um corpo técnico muito qualificado».

«Tenho a certeza de que, no futuro, veremos jogadores da nossa equipa em grandes clubes», acrescenta Pau Víctor, que acredita que a equipa «tem qualidade» para poder estar mais perto do grupo da frente da Liga portuguesa: «Contra os grandes mostrámos a nossa melhor versão, mas está-nos a faltar regularidade para estarmos mais acima na tabela.»

Além da grande distância para o pódio da Liga, o Sp. Braga foi afastado da Taça de Portugal pelo Fafe, da Liga 3, e perdeu a final da Taça da Liga para o Vitória, naquele que foi «o momento mais difícil na curta carreira» de Pau Víctor.

«É um jogo-chave. Não tanto pelo título, mas pelo que ele significava para a cidade e para o clube. Passámos dias difíceis, mas temos de seguir em frente», admitiu o avançado.

Dos companheiros de equipa, destaca João Moutinho, «um fenómeno», sobretudo porque, «com a idade que tem (39 anos), o que continua a fazer em campo é incrível». «Mas muitos surpreenderam-me: Lagerbielke, Víctor Gómez, Ricardo Horta, Zalazar, Fran Navarro… não quero deixar ninguém de fora», completou.

O Sp. Braga recebe, esta quinta-feira (20h00), o Nottingham Forest para a sétima jornada da Liga Europa. O jogo vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.