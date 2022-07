António Salvador revelou esta terça-feira que o projeto de construir um novo estádio no local do 1.º de Maio, propriedade da Câmara Municipal de Braga, caiu e que o foco agora será reformular a «Pedreira», que tem o problema de ser um «estádio afastado do centro da cidade».

«Braga vai perder muito por a autarquia não ter apoiado a proposta [do novo estádio no ‘1.º de Maio’] que o Sporting de Braga, mas isso já não é assunto. Este estádio [Municipal de Braga] é muito bonito, mas não é muito confortável. Teremos de fazer uma reformulação profunda, melhorar os acessos e dar mais conforto aos adeptos», disse hoje o presidente do clube minhoto num encontro com os jornalistas no Estádio Municipal.

Recorde-se que em novembro do ano passado, o Sp. Braga anunciou a vontade de reformular o Estádio 1.º de Maio, num projeto de um recinto de 20 mil lugares que custaria ao clube entre os 55 e os 60 milhões de euros. Esta iniciativa, porém, não teve uma resposta positiva por parte da Câmara Municipal, liderada pelo social-democrata Ricardo Rio.

No encontro, onde o clube apresentou um diagnóstico sobre o futebol português e anunciou que irá propor um novo modelo para os quadros competitivos, o presidente dos arsenalistas destacou também «o investimento de 45 milhões de euros que a SAD fez na cidade desportiva», cuja segunda fase estará concluída em 2023.