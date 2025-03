O Sp. Braga reagiu à polémica do momento que envolve Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Fernando Gomes, depois de o atual líder federativo ter referido, numa carta enviada às 55 federações da UEFA, que tinha o apoio do seu antecessor para as eleições ao Comité Executivo do organismo, algo que o agora presidente do Comité Olímpico de Portugal negou, tendo esclarecido numa carta, também enviada às 55 federações, que não apoiava Proença.

Em comunicado, a SAD do emblema minhoto lembrou que a representação de Portugal nas mais altas instâncias internacionais é de «enorme importância» e alertou para o prejuízo nacional potencialmente provocado pela perda de relevância de Portugal no quadro europeu.

COMUNICADO DO SP. BRAGA NA ÍNTEGRA:

«A SC Braga, Futebol SAD vem pelo presente, na sequência de informações tornadas públicas nas últimas horas, reassumir a sua posição institucional de compromisso com os grandes objetivos do futebol português, sublinhando que:

A representação internacional e o assento nas mais altas instâncias de decisão é de enorme importância para o futebol português, conforme se constatou ao longo dos últimos anos, e com redobrada oportunidade num ciclo que será marcado por candidaturas e organizações de grandes torneios e eventos, como o Europeu de Futebol Feminino de 2029 ou o Mundial de Futebol Masculino de 2030, de interesse público e impacto económico-financeiro para todo o País;

Toda e qualquer eventual perda de relevância de Portugal no quadro europeu pode representar, igualmente, um prejuízo coletivo para todo o futebol português, beliscando o interesse dos clubes e das associações que formam a sua base;

A posição de Portugal nas altas esferas do futebol justifica especial sensibilidade, sob pena de qualquer dano ou oportunidade desperdiçada constituir também uma ameaça potencial para todo o desporto.

Ciente da importância do atual contexto, a SC Braga, Futebol SAD espera que seja sublinhado um amplo consenso nacional que priorize o interesse geral do futebol e do desporto.»