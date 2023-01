Pizzi está muito perto de regressar a Portugal para reforçar o Sp. Braga.

O médio de 33 anos que representou na última meia época o Al Wahda (tendo apontado dois golos em 18 jogos), dos Emirados Árabes Unidos, está em negociações muito avançadas com os minhotos.

O Estoril também era um dos interessados no internacional português, porém, segundo apurou o Maisfutebol, o Sp. Braga vai levar a melhor.

Pizzi já representou o Sp. Braga nos escalões jovens e também como sénior, na época 2011/12, antes de rumar ao At. Madrid. O jogador natural de Bragança representou o Benfica em oito temporadas, tendo vencido dez títulos pelo clube, e rescindiu com os encarnados no final da última época.

Além de Benfica, Sp. Braga e At. Madrid, Pizzi representou ao longo da sua carreira como profissional Paços de Ferreira, Espanhol, Deportivo da Corunha, Istambul Basaksehir e o Al Wahda, nesta temporada.

A saída do clube dos Emirados Árabes Unidos está iminente e o Sp. Braga é o destino quase certo.