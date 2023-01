Apresentado esta segunda-feira como reforço do Sporting de Braga, Pizzi já marcou presença na gala Legião de Ouro e teceu os primeiros comentários acerca do regresso a Portugal e aos minhotos.

«Está a ser muito bom e uma felicidade enorme estar presente neste grande clube, é um orgulho representar esta instituição. Fui muito bem recebido, as expectativas são boas e quero ser mais um a ajudar para conquistar os objetivos. Estou com muita vontade de treinar e dar o máximo para que no final possamos festejar e conquistar coisas», disse aos meios de comunicação do clube.

«Estou feliz por estar aqui e por poder ajudar o Sp. Braga», rematou o internacional português.

Refira-se que o médio de 33 anos rescindiu com o Al Wahda e assinou um contrato válido até 2024 com os arsenalistas.

Pizzi chegou à gala do Sp. Braga acompanhado por André Horta, com quem partilhou o balneário no Benfica.