A dois dias do primeiro troféu da época, a Supertaça que será disputada com o Sp. Braga em Aveiro, Pedro Porro é o único jogador indisponível no Sporting.

No treino desta quinta-feira, o plantel treinou em Alcochete sob orientação de Ruben Amorim, estando quase na máxima força para o embate com os arsenalistas.