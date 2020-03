*Por Tomás Cascão

Nove jogos em três dias. A 24.ª jornada da Liga arranca com o duelo entre Sp. Braga e o Portimonense, que abre a porta para mais emoções do principal campeonato português.

No sábado há mais três jogos, dois dos quais envolvendo os principais candidatos ao título. No primeiro jogo do dia, o Tondela recebe o Boavista, pelas 15h30. O Benfica desloca-se a Setúbal e defronta o emblema sadino a partir das 18h00. Horas depois, com início marcado para as 20h30, o FC Porto recebe o Rio Ave.

O dia gordo da ronda é mesmo domingo, com cinco encontros: o Moreirense-Marítimo e o Belenenses-Famalicão disputam-se à mesma hora (15h00). Segue-se o Gil Vicente-Santa Clara (17h00) e o Sporting-Desp. Aves às 17h30. A fechar a jornada, o P. Ferreira-V. Guimarães, com início marcado para as 20h00.

Confira as antevisões, os onzes prováveis e os indisponíveis de cada equipa, em mais uma jornada para seguir, AO MINUTO, no Maisfutebol, com vídeos, crónicas, destaques e reportagem em cada estádio.

Sexta-feira, 6 de março:

Sp. Braga-Portimonense (20h30, Sport TV1)

Apesar da mudança no comando técnico da equipa, com a saída de Rúben Amorim e a chegada de Custódio, os bracarenses pretendem manter a excelente série que levam na Liga: são oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos. Não obstante os recentes resultados, o terceiro lugar, conquistado há pouco tempo, está longe de ser uma certeza, até porque o Sporting, agora treinado pelo ex-técnico arsenalista, está a apenas quatro pontos.

Pela frente terá o Portimonense, que não venceu nas últimas 11 jornadas e é, destacadamente, a equipa com menos vitórias na Liga: apenas duas, em 23 jornadas. É uma ronda importante para uma equipa que está cada vez mais afundada na classificação, já a seis pontos do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de água.

Indisponíveis Sp. Braga: Wallace, Tormena, Sequeira (lesionados)

Indisponíveis Portimonense: Fernando Medeiros (lesionado)

SP. BRAGA: ONZE PROVÁVEL

PORTIMONENSE: ONZE PROVÁVEL

Sábado, 7 de março:

Tondela-Boavista (15h30, Sport TV1)

O Tondela vem de três derrotas consecutivas com o Santa Clara, o Rio Ave e, mais recentemente, com o V. Guimarães, mas tem oportunidade de distanciar-se definitivamente dos lugares de descida, ocupados pelo Portimonense e pelo Desp. Aves.

Apesar de jogar em casa, o registo não é o mais animador. Junto dos seus adeptos, o Tondela tem o ataque menos concretizador da Liga, com seis golos marcados e apenas uma vitória em nove possíveis.

Do outro lado, o Boavista encontra-se em situação muito semelhante. Depois de três vitória, o clube axadrezado soma três derrotas nas últimas três jornadas e procura regressar aos carris dos bons resultados para poder fixar-se na primeira metade da classificação e garantir a ambicionada permanência no primeiro escalão.

Indisponíveis Tondela: Natxo tem todo o plantel à disposição.

Indisponíveis Boavista: Fabiano (castigado), Lucas (lesionado)

TONDELA: ONZE PROVÁVEL

BOAVISTA: ONZE PROVÁVEL

V. Setúbal-Benfica (18h00, Sport TV1)

O Benfica vai entrar em campo com a possibilidade de passar, virtualmente, para o topo da tabela classificativa. Os encarnados já não dependem só de si para conquistar o título e, como tal, mais um deslize poderá ser fatal nas aspirações do bicampeonato.

O Vitória de Setúbal, apesar de não vencer há cinco partidas, está relativamente estável no 11.º lugar, com 27 pontos, mais 11 do que a primeira equipa da zona de descida. Os sadinos procuram agravar a crise dos encarnados e subir à metade superior da tabela classificativa.

Indisponíveis V. Setúbal: Éber Bessa (castigado), João Meira (lesionado), Hildeberto em dúvida

Indisponíveis Benfica: Jardel, André Almeida, Seferovic e Gabriel (lesionados)

V. SETÚBAL: ONZE PROVÁVEL

BENFICA: ONZE PROVÁVEL

FC Porto-Rio Ave (20h30, Sport TV2)

O FC Porto recuperou os sete pontos que chegou a ter de desvantagem para o Benfica e, na passada jornada, assumiu a liderança do campeonato após o deslize dos encarnados frente ao Moreirense. Para além de ter ascendido à liderança, os azuis e brancos jogam em casa, perante os seus adeptos, um fator extra de motivação para a conquista dos três pontos.

Do outro lado está o Rio Ave, equipa que ocupa o 5.º lugar e que não sabe o que é perder há dois meses. O Marítimo foi a última equipa que conseguiu derrubar a equipa de Vila do Conde. Os vilacondenses estão a apenas dois pontos do Sporting, atual 4.º classificado e não querem perder o fulgor.

Indisponíveis FC Porto: Luis Díaz, Zé Luís e Vítor Ferreira (lesionados)

Indisponíveis Rio Ave: Jambor, Matheus Reis (castigados), Filipe Augusto (lesionado)

FC PORTO: ONZE PROVÁVEL

RIO AVE: ONZE PROVÁVEL

Domingo, 8 de março:

Moreirense-Marítimo (15h00, Sport TV4)

O Moreirense vem de um animador empate frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz, e quererá manter a boa sequência recente - dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos. O emblema de Moreira de Cónegos, que já não perde desde janeiro, encontra-se num estável 12.º lugar, 11 pontos acima da linha de água e procura antecipar a permanência.

O Marítimo não está muito longe de chegar à zona de conforto, a seis pontos da barreira dos 30 pontos, mas, por outro lado, arrisca-se a cair para a zona de perigo, com apenas oito pontos de vantagem sobre o Portimonense e com um calendário difícil pela frente. Na última jornada, os madeirenses perderam em casa diante do Sp. Braga, com o golo dos arsenalistas a surgir já aos 90+8.

Indisponíveis Moreirense: Ricardo Soares tem todos os jogadores à disposição.

Indisponíveis Marítimo: Edgar Costa e Rúben Ferreira (castigados)

MOREIRENSE: ONZE PROVÁVEL

MARÍTIMO: ONZE PROVÁVEL

Belenenses-Famalicão (15h00, Sport TV1)

Os «azuis» de Lisboa estão na melhor sequência da temporada, ainda que seja muito curta. Os comandados de Petit somam duas vitórias e um empate nas últimas três jornadas, sendo que o recente empate foi conseguido em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

O Famalicão encontrou novamente o caminho das vitórias frente ao Sporting. Após uma série de seis jogos sem vencer, a equipa sensação da Liga voltou a somar os três pontos e logo contra um dos «três grandes». A apenas dois pontos do quatro lugar, ocupado precisamente pelo Sporting, os famalicenses procuram vencer e manter a luta pela Europa em aberto.

Indisponíveis Belenenses: Koffi, Calila e Kau (lesionados).

Indisponíveis Famalicão: Fábio Martins (castigado) e Ivo Pinto (em dúvida); Riccieli (suspenso).

BELENENSES: ONZE PROVÁVEL

FAMALICÃO: ONZE PROVÁVEL

Gil Vicente-Santa Clara (17h00, Sport TV5)

O Gil Vicente vem de uma importante vitória fora de portas contra o Boavista e procura ultrapassar o Santa Clara na tabela classificativa. Os gilistas, que no espaço de um mês defrontaram FC Porto, Benfica e Sp. Braga, terão um calendário teoricamente mais acessível até ao final da temporada.

Pela frente, a equipa de Barcelos tem pela frente um adversário com os mesmos pontos, o Santa Clara. A equipa comandada por João Henriques vem de duas derrotas consecutivas, em Moreira de Cónegos e no Dragão, mas antes disso tinha somado quatro vitórias consecutivas, naquele que é o melhor registo da época: venceu em Famalicão, bateu o Paços de Ferreira, foi derrotar o Belenenses ao Jamor e venceu o Tondela em casa. Os açorianos procuram voltar ao caminho das vitórias e manter o atual 8.º posto.

Indisponíveis Gil Vicente: Vítor Oliveira tem todo o plantel à disposição.

Indisponíveis Santa Clara: João Henriques tem todo o plantel à disposição.

GIL VICENTE: ONZE PROVÁVEL

SANTA CLARA: ONZE PROVÁVEL

Sporting-Desp. Aves (17h30, Sport TV1)

A eliminação da Liga Europa e a derrota frente ao Famalicão antecipou a saída de Silas e a consequente contratação de Rúben Amorim, novo timoneiro dos leões. Já só tendo o campeonato como objetivo, o Sporting, há muito arredado da luta pelos dois primeiros lugares, procura encurtar distâncias para o Sp. Braga e terminar a época no terceiro posto.

Já a equipa de Nuno Manta Santos, afundada no último lugar, está obrigada a vencer para não perder de vista o Portimonense, que está a três pontos de distância. A equipa da Vila das Aves já somou sete pontos no novo ano, mas precisa de continuar a amealhar se quiser sonhar com a permanência. É que são já nove os pontos de diferença para o P. Ferreira, o primeiro clube acima da linha de água.

Indisponíveis Sporting: Renan e Luiz Phellype (lesionados); Neto (castigado).

Indisponíveis Desp. Aves: Jaílson (lesionado), Mohammadi (em dúvida).

SPORTING: ONZE PROVÁVEL

DESP. AVES: ONZE PROVÁVEL

P. Ferreira-V. Guimarães (20h00, Sport TV2)

Primeira equipa acima da linha de água, o P. Ferreira parece ter deixado para trás a crise e leva duas vitórias seguidas, frente ao Famalicão e frente ao Desp. Aves. O clube pacense igualou a melhor série da temporada e aumentou a vantagem sobre o Portimonense para seis pontos.

O Vitória Guimarães está num bom momento, sustentado pelas duas vitórias nas últimas duas jornadas e procura dar continuidade à recuperação pontual. A equipa de Ivo Vieira passou recentemente pela pior sequência da temporada, com três derrotas consecutivas, mas nas últimas jornadas voltou a aproximar-se dos lugares cimeiros, estando a três pontos do Rio Ave, quinto classificado.

Os seis pontos de desvantagem para o Sporting parecem ser já difíceis de recuperar, mas os minhotos recebem os leões na jornada 25 e podem aproveitar para encurtar distâncias. Certo é que a diferença entre o quarto e o sétimo classificado é de apenas seis pontos.

Indisponíveis P. Ferreira: Whelton (emprestado), Eustáquio e Bruno Santos (lesionados)

Indisponíveis V. Guimarães: Joseph (lesionado), Wakaso (em dúvida)

P. FERREIRA: ONZE PROVÁVEL

V. GUIMARÃES: ONZE PROVÁVEL