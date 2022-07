O Portimonense venceu o Sp. Braga por 2-0, em particular disputado no Algarve, neste sábado.

Com os minhotos a estrearem Simon Banza no onze, foram os algarvios que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0.

Após um livre lateral, Pedro Sá fez o 1-0 para a formação de Paulo Sérgio, aos 26 minutos. A diferença seria dilatada por Yago, que em cima do intervalo apontou o 2-0. No segundo tempo, o marcador não se alterou, o que significa que o Sp. Braga termina o estágio algarvio com duas vitórias e uma derrota.

Já o Portimonense soma o segundo triunfo na pré-temporada.

De acordo com os minhotos, Artur Jorge fez alinhar o seguinte onze:

Sp. Braga: Lukas Hornicek, Abel Ruiz, Roger, Paulo Oliveira, Simon Banza, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Borja, Gorby, Fabiano e Hernâni. Jogaram ainda Tiago Sá , Moura, Schurrle, Rodrigo Gomes, Guilherme, Mario González, Castro, Dinis Rodrigues e Tormena.