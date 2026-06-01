Sp. Braga anuncia estágio em Inglaterra antes do arranque oficial da época
Equipa orientada por Carlos Vicens trabalha durante sete dias em St. George’s Park, «casa das seleções inglesas»
Equipa orientada por Carlos Vicens trabalha durante sete dias em St. George’s Park, «casa das seleções inglesas»
O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira os planos para a preparação da nova temporada e confirmou que a equipa principal vai cumprir um estágio de sete dias em Inglaterra, entre os dias 4 e 10 de julho.
A formação orientada por Carlos Vicens vai trabalhar em St George's Park, centro de treinos que acolhe habitualmente todas as seleções inglesas e uma das principais referências do futebol britânico em termos de preparação e alto rendimento.
Antes da deslocação ao Reino Unido, os minhotos arrancam oficialmente os trabalhos de pré-época no dia 22 de junho, no centro de treinos do clube.
Para já, os bracarenses ainda não divulgaram o calendário de jogos de preparação, informação que deverá ser conhecida nas próximas semanas.
Certo é que o primeiro compromisso oficial da temporada 2026/27 já está marcado: será a 23 de julho, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.