O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira os planos para a preparação da nova temporada e confirmou que a equipa principal vai cumprir um estágio de sete dias em Inglaterra, entre os dias 4 e 10 de julho.

A formação orientada por Carlos Vicens vai trabalhar em St George's Park, centro de treinos que acolhe habitualmente todas as seleções inglesas e uma das principais referências do futebol britânico em termos de preparação e alto rendimento.

Antes da deslocação ao Reino Unido, os minhotos arrancam oficialmente os trabalhos de pré-época no dia 22 de junho, no centro de treinos do clube.

Para já, os bracarenses ainda não divulgaram o calendário de jogos de preparação, informação que deverá ser conhecida nas próximas semanas.

Certo é que o primeiro compromisso oficial da temporada 2026/27 já está marcado: será a 23 de julho, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.