Sp. Braga
Há 1h e 49min
Sp. Braga arranca os trabalhos da próxima época a 22 de junho
Minhotos começam a preparação para atacar a Liga Conferência, cujo primeiro compromisso oficial está marcado para 23 de julho
GP
Minhotos começam a preparação para atacar a Liga Conferência, cujo primeiro compromisso oficial está marcado para 23 de julho
GP
O Sp. Braga já traçou o primeiro passo para atacar a nova temporada. Em comunicado divulgado esta terça-feira, o clube minhoto confirmou que a equipa principal regressa ao trabalho no próximo dia 22 de junho, dando assim início à preparação para 2026/27.
Para já, os arsenalistas revelaram apenas a data de arranque da pré-época, deixando para mais tarde informações relativas ao estágio de preparação e ao calendário de encontros particulares. Esses detalhes, garantiu o emblema bracarense, serão conhecidos «em tempo oportuno».
O Sp. Braga começa mais cedo a nova temporada e já tem no horizonte o primeiro desafio oficial: a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, agendada para 23 de julho.
RELACIONADOS
De la Fuente elogia Mourinho no Real Madrid: «Parece-me uma ideia muito boa»
Real Madrid: Florentino Pérez apresenta candidatura esta quarta-feira
Liga apresenta nova bola oficial para a temporada 2026/27
Palhinha e o futuro: «Quem é que não quer jogar no Tottenham e ficar aqui?»
Gonçalo Paciência: «Só me faltou marcar ao FC Porto. Fica para o ano»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS