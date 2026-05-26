O Sp. Braga já traçou o primeiro passo para atacar a nova temporada. Em comunicado divulgado esta terça-feira, o clube minhoto confirmou que a equipa principal regressa ao trabalho no próximo dia 22 de junho, dando assim início à preparação para 2026/27.

Para já, os arsenalistas revelaram apenas a data de arranque da pré-época, deixando para mais tarde informações relativas ao estágio de preparação e ao calendário de encontros particulares. Esses detalhes, garantiu o emblema bracarense, serão conhecidos «em tempo oportuno».

O Sp. Braga começa mais cedo a nova temporada e já tem no horizonte o primeiro desafio oficial: a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, agendada para 23 de julho.