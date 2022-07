O Sp. Braga já não vai defrontar o Nice na pré-época. Foi cancelado o jogo com a equipa francesa, agendado para 20 de julho, mas em contrapartida foi marcado um duelo com o Bournemouth, no dia anterior (19 de julho), também no Algarve, mas à porta fechada.

Os «arsenalistas» comunicam ainda que os jogos com Arouca (12 de julho, às 18h00, no Complexo Desportivo de Fão) e Middlesbrough (15 de julho, às 19h00, no Estádio Municipal de Lagos) vão ser disputados à porta aberta.

O jogo de apresentação, com o Celta de Vigo, vai realizar-se às 20 horas de 29 de julho.

Eis o calendário actualizado de pré-época do SC Braga:

UD Oliveirense vs SC Braga | 6 de julho | Complexo Desportivo de Fão – Porta Fechada

Vizela vs SC Braga | 9 de julho | Complexo Desportivo de Fão – Porta Fechada

Arouca vs SC Braga | 12 de julho | | 18h00| Complexo Desportivo de Fão

Middlesbrough (Inglaterra) vs SC Braga | 15 de julho | 19h00 | Estádio Municipal de Lagos, Algarve

AFC Bournemouth (Inglaterra) vs SC Braga | 19 de julho | Algarve – Porta Fechada

Portimonense vs SC Braga | 23 de julho | Algarve – Porta Fechada

JOGO DE APRESENTAÇÃO AOS SÓCIOS E ADEPTOS DO SC BRAGA

SC Braga vs Celta de Vigo (Espanha) | 29 de julho | 20h00 | Estádio Municipal de Braga