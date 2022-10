O Sp. Braga informou o mercado de que recebeu uma comunicação da Qatar Sports Investment,. dona do Paris Saint-Germain, sobre a aquisição daquele grupo de mais de 20 por cento da SAD minhota.

A QSI comprou os 21,67 por cento que eram detidos pela Olivedesportos.

A SAD do Sp. Braga, em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), dá conta de um «contrato de Compra e Venda com a Olivedesportos, SGPS, S.A. para a aquisição de 260.000 ações escriturais e nominativas de categoria B, da Sporting Clube de Braga - Futebol, S.A.D., que correspondem à constituição de uma participação qualificada de 21,67 por cento do respetivo capital social e direitos de voto».

O comunicado da SAD minhota, bem como o da QSI, dão conta que a transmissão das ações terá ainda de ser confirmada, num prazo de 60 dias, e fica sujeita «à verificação de um conjunto de condições na data da efetiva transmissão das ações, sem prejuízo da atribuição imediata à QSI dos direitos de voto inerentes às ações».

Em julho passado já tinha vindo a público que estava em fase de estudo uma possível parceria entre o Sp. Braga e o PSG, mas poucos dias depois, António Salvador salientou a «independência do clube, garantindo que o «Sp. Braga nunca não será satélite de ninguém».

Eis o comunicado da SAD do Sp. Braga:

A Sporting Clube de Braga Futebol, SAD informa – no seguimento do já transmitido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – ter recebido uma comunicação da Qatar Sports Investments relativa à compra, por parte desta, da participação do acionista Olivedesportos SGPS, S.A..

Pela longa e sucedida parceria e pela confiança sempre depositada na gestão e nas decisões da Administração, a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD manifesta público agradecimento à Olivedesportos SGPS, S.A. e à sua Administração, desejando as maiores felicidades para os desafios futuros.

A Sociedade acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista, certa de que a capacidade e a experiência internacionalmente demonstradas, nas mais variadas áreas, constituem para a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD um acrescento de valor, permitindo alavancar o crescimento da marca e a sua expansão global.

Esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga.