A SAD do Sp. Braga comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a consumação da compra de 21,67 por cento das ações pela Qatar Sports Investments (QSI), grupo que detém o Paris Saint-Germain.

Recorde-se que a 10 de outubro foi noticiada a entrada da QSI na SAD bracarense, estando a conclusão da compra das ações então na posse da Olivedesportos sujeita a «determinadas condições».

Condições que se encontram agora satisfeitas e que levaram à conclusão do negócio, informa a SAD da equipa minhota, a 9 de dezembro.

A Qatar Sports Investments, subsidiária do fundo soberano estatal do Qatar, tornou-se no segundo maior acionista da SAD do Sp. Braga, apenas atrás do clube, que detém 36,98 por cento das ações. O terceiro maior investidor é o fundo Sundown Investments Limited (17,04), enquanto 24,31 por cento das ações encontram-se distribuídas por pequenos acionistas.