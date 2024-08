O Sp. Braga anunciou a contratação de Rafik Guitane ao Estoril.

O clube minhoto informou que o extremo argelino chega por empréstimo com uma «cláusula de compra não vinculativa de 5 milhões de euros».

Guitane joga no futebol português desde 2020/21, quando representou o Marítimo por empréstimo do Rennes. Em 2021/22 manteve-se no emblema insular, mas cedido pelo Stade de Reims e em janeiro de 2023 rumou ao Estoril.

Na época passada foi uma das grandes figuras da equipa da linha, tendo marcado sete golos em 41 jogos e ajudado os canarinhos a chegarem à final da Taça da Liga, perdida precisamente frente ao Sp. Braga.