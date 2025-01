O Sp. Braga informou ter chegado a acordo para a rescisão do acordo celebrado com o Estoril no início da época para o empréstimo de Rafik Guitane aos minhotos.

Recorde-se que o extremo argentino foi cedido aos arsenalistas já perto do final do mercado de verão, sendo que o empréstimo contemplava uma cláusula de compra não vinculativa de 5 milhões de euros.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Rafik Guitane será agora reintegrado no Estoril, onde na época passada foi uma das principais peças da equipa e nesta temporada realizou três partidas oficiais.

Ao serviço do Sp. Braga fez também três jogos, o último dos quais a 19 de outubro na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.