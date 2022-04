Antes de receber o Sp. Braga, o Rangers voltou à ação em solo escocês, na última jornada da fase regular do campeonato, e goleou por 4-0 na visita ao St. Mirren.

O destaque da partida vai para o jamaicano Kemar Roofe, que apontou um hat trick (2m, 45+4m e 50m), enquanto o nigeriano Joe Aribo tratou de marcar o quarto golo, já aos 76 minutos.

Depois de perder na visita a Braga (1-0) e da derrota no Old Firm com o Celtic (2-1), o Rangers voltou, assim, aos triunfos.

A equipa de Glasgow entra na fase de campeão seis pontos atrás do rival e líder Celtic. Na quinta-feira, recebe o Sp. Braga no Ibrox Stadium, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, a partir das 20h00.