O Sp. Braga convocou 24 jogadores para a visita ao Santiago Bernabéu, onde tem encontro marcado para quarta-feira a partir das 20h00.

EIS A LISTA

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Niakaté, Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin, Victor Gómez e Borja.

Médios: André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro, João Moutinho e Al Musrati.

Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta e Banza.

O Real Madrid-Sp. Braga será transmitido em direto pela TVI. Poderá também assistir à partida no site e na APP do Maisfutebol.

Os arsenalistas chegam à 4.ª jornada do Grupo C com três pontos, menos seis do que o líder Real Madrid e três do que o Nápoles. O Union Berlim está no último lugar ainda sem qualquer ponto somado.