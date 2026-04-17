Declarações de António Salvador, presidente do Braga, na zona mista, após a vitória por 2-4 frente ao Betis, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 16 de Abril, em Sevilha.

[Qual é o seu sentimento nesta altura depois de uma noite histórica para o Sporting de Braga?]

Hoje foi uma grande vitória, uma grande remontada. Na outra eliminatória, virámos o resultado de 2-0. Hoje estivemos a perder 2-0. Já dei os parabéns no balneário: aos jogadores, ao mister, ao nosso staff. Foi uma equipa com carácter, humildade, que nunca desistiu. Acreditou, esteve unida e foi este o caminho que nos trouxe aqui e começou a 24 de Julho.

Temos feito um caminho muito silencioso – muitas vezes nem dão conta de que existimos, mas o certo é que estamos na meia-final da Liga Europa e, às vezes, dou por mim a pensar como é que não valorizamos o futebol português. O que o Braga fez hoje, o que Sporting, FC Porto e até o Benfica fizeram, nas competições europeias…

Acho que o futebol português deve ser muito mais valorizado. Esta foi uma demonstração de como temos qualidade, de que o nosso futebol merece mais respeito.

O nosso caminho é pensar na meia-final e respeitar muito o Friburgo. Numas meias-finais, não há favoritos. O que esta equipa vai fazer é continuar a ser humilde. É uma equipa que trabalha, que nunca desiste, solidária.

É um orgulho para a nossa cidade, para os nossos adeptos que nos acompanharam desde o primeiro jogo. Isto deve-se muito a eles. O nosso treinador tem sido incansável e, às vezes, injustiçado pela comunicação social e por críticos.

Hoje, provámos que foi uma vitória de uma equipa solidária, de um treinador que sabe o que faz.

[Falou do percurso silencioso do Braga. Sente que, no meio de todo este ruído que os três grandes vão fazendo, o Braga está a fazer bem o seu caminho?]

O que eu disse foi que começámos este perigoso longo… muito silencioso. O que quero dizer é que tanto os dirigentes, como o presidente do Braga têm respeito pelo futebol português e têm o compromisso de o valorizar e de não criar ruído.