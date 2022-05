Ricardo Horta, em declarações à NEXT, depois de ter ultrapassado o registo de Mário Laranjo e tornar-se no melhor marcador da história do Sp. Braga, com 93 golos:

«Sentimento é de orgulho. Tornar-me o melhor marcador da história deste clube centenário, que é um clube enorme, é algo indescritível. Confesso que, à medida que os golos iam passando e me aproximava da marca, ficava um pouco ansioso, se iria conseguir ou não. Felizmente, consegui e estou muito orgulhoso.

Tento dar o meu melhor em todos treinos, em todos os jogos, e os golos vêm por acréscimo. Volto a frisar - gosto muito de dizer isto - o futebol é um jogo coletivo, não se joga sozinho. Agradecer a todos os meus colegas com quem partilhei estes 93 golos, porque sem eles não era possível.

Quando cheguei, muito novinho, com 21 anos, queria dar o meu melhor e mostrar e o meu futebol. À medida que os anos foram passando, cada vez mais a marca se aproximava e passou a ser um objetivo.»