Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações à Liga TV na antevisão ao jogo com o Benfica, desta quarta-feira [20h00], a contar para as «meias» da Taça da Liga.

Competição com história para o clube

«Vai ser um jogo muito competitivo, uma meia-final contra uma grande equipa como é o Benfica. Tivemos a oportunidade de os defrontar há pouco tempo, sabendo que é uma competição diferente e que já os conhecemos bem, vamos entrar na meia-final com o objetivo de chegar à final. Queremos ganhar esta competição com muita história para o nosso clube, por isso assumimos que queremos estar na final e ganhá-la. Sendo uma competição eliminar, acho que essa expressão se pode utilizar, porque é uma competição curta, em que após dois jogos podemos levantar uma taça. Enquanto clube queremos ganhar troféus e vamos entrar nestes jogos para matar. Queremos vencer esta competição, que é muito especial para nós, onde já vencemos três vezes, a última vez há dois anos, e queremos voltar a repetir esse feito, porque o clube merece troféus e merece estar nas decisões. Voltar a erguer a taça? Era bom sinal, era sinal de que teríamos mais um troféu. Uma curiosidade dessas duas taças é que fui pai nos dois anos em que as vencemos, este ano não vou ser, mas até pode ser um bom pronuncio… queremos adicionar troféus ao clube.»

Sp. Braga vai com «muita ambição»

«São jogos com muita proximidade. Já os conhecemos bem, sabemos o que vamos encontrar. Sendo uma competição diferente, com jogos a eliminar, vamos com muita ambição, a querer o jogo e, como disse, assumir desde já que queremos ganhar.»

Querem Braga em festa

«Queremos começar 2026 muito bem e, tendo aqui uma competição já à porta, claro que vamos entrar nela com o objetivo de a vencer. Tal como os adeptos, também queremos ganhar troféus. Queremos que o clube esteja em festa, e claro, que, se pudermos proporcionar isso aos nossos adeptos e simpatizantes, ficaríamos muito satisfeitos e muito motivados para o que resta da época. Contamos com todos eles para esta meia-final, pois são um grande apoio para nós. Todos juntos vamos tentar chegar à final e, depois, sentir o apoio deles também para vencer esta competição.»

