Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Horta, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa (quinta-feira, 20h, em Braga):

Se há “borboletas” e qual o papel de Moutinho, que já ganhou a prova em 2011

«Sim, diria que no meu caso há sempre borboletas antes de entrar para qualquer jogo. É verdade que é a primeira vez que vou disputar uma meia-final pelo clube, mas vai ser um jogo igual, no qual quero ajudar a equipa a ganhar e que a equipa saia vitoriosa. Sabemos que o Moutinho é o único que já chegou à final e venceu. O que posso dizer é que todos nós, no plantel, queremos que o João ganhe a segunda…»

Se uma eventual vitória na Liga Europa lhe garante a convocatória para o Mundial

«Espero que sim, mas não acredito.»

Aprendizagem com figuras como Alan, que esteve na final de 2011

«Não só o Alan, temos tido outros testemunhos de quem passou pelo clube e jogou essa final. Sabemos que é um momento histórico que o clube já passou há 15 anos e, enquanto plantel, queremos repetir. São tempos e histórias diferentes, queremos fazer a nossa história, mas que o resultado seja diferente da outra.»

Ajuda dos adeptos no objetivo

«Eles sabem que têm uma importância extrema. Estou aqui há dez anos e sinto que nesta meia-final o clube e a cidade estão imbuídos num espírito coletivo de poder ajudar o clube a chegar à final. E nós sentimos isso dentro de campo, mas também na vida pessoal, sentimos que os adeptos acreditam e tudo vão fazer para ajudarem a chegar à final.»