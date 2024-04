Ricardo Horta, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica por 3-1 sobre o Sp. Braga, a contar para a 31.ª jornada do campeonato:

«Fizemos uma boa primeira parte, com algumas oportunidades, fomos para o intervalo a vencer de forma justa, sabíamos que eles iam entrar fortes e com vontade de marcar e não soubemos travar a avalanche ofensiva do Benfica. Sofremos golos semelhantes aos que já tínhamos sofrido ao longo da temporada. Não mudámos nada, queríamos entrar na mesma forma que entrámos na primeira parte, mas a qualidade individual do Benfica foi superior e sofremos três golos. Agora o terceiro lugar é o objetivo, vai ser uma luta intensa até ao fim, vamos entrar em todos os jogos para somar os três pontos. Fiz a formação no Benfica, estou muito grato por isso, mas o meu clube é o Sp. Braga e dou tudo pelo clube que represento».