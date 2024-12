O Sp Braga chegou a acordo com o Málaga para a resolução do processo que envolvia os dois clubes e o jogador Ricardo Horta, informou esta quarta-feira o clube minhoto.

O Sp. Braga vai pagar sete milhões de euros aos espanhóis (mediante um plano de pagamento a três anos), passando, a partir desta data, a ser o detentor da totalidade dos direitos económicos do jogador.

Este acordo só foi alcançado após sugestão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS-CAS), aquando do início do julgamento, a 25 de setembro de 2024. Sublinhe-se que o Málaga reclamava (já com base em decisão prévia da FIFA) uma compensação conexa com o jogador Ricardo Horta que ascendia, à data, a 13 milhões de euros.

No início da audiência, os árbitros que constituíam o painel do TAS-CAS, aludindo às boas relações institucionais entre clubes, convidaram os mesmos a tentar um entendimento amigável. Aceitando a sugestão, ambos os clubes encetaram de imediato negociações, as quais permitiram obter um acordo e colocar termo a este processo.

O Sp. Braga procederá ao pagamento de cerca de metade do valor peticionado (7 milhões de euros). Além disso, o Málaga terá direito a 50 por cento da mais-valia de uma futura transferência do jogador, até ao máximo de 4.725 milhões de euros. Para se apurar a mais-valia, aplicar-se-á a percentagem referida sobre o valor da futura transferência, após dedução dos 7 milhões de euros referidos acima, mecanismo de solidariedade e custos com eventual agente de futebol.

Refira-se que o capitão Ricardo Horta é o melhor marcador da história do Sp. Braga, com 128 golos até ao momento, contabiliza 397 jogos oficiais com a nossa camisola e está a apenas 9 jogos de se tornar no jogador com mais jogos disputados ao serviço dos arsenalistas. Ao longo do seu percurso em Braga, cidade à qual chegou em 2016, o extremo internacional português de 30 anos conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.