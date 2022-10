Ricardo Horta comentou hoje o interesse do Benfica no defeso, na antevisão do jogo frente ao St. Gilloise, a contar para a Liga Europa.

«Não aconselho a experiência a nenhum jogador. Pelo que eu passei, pelo que se passou, pelo que se inventou também, mas já passou, já não há volta a dar, é passado. O foco agora é no Sp. Braga, no jogo de amanhã, quero voltar a mostrar o meu trabalho amanhã, o trabalho que tenho desenvolvido no Braga», afirmou, em declarações à SIC Notícias, tendo também abordado o tema na conferência de imprensa para dizer sentir-se «bem» na Pedreira.

«É um motivo de grande orgulho estar na história do Braga [como melhor marcador da história do clube], as minhas épocas têm refletido isso. Mas, à parte disso, estou focado no jogo de amanhã [quinta-feira] e em ajudar a equipa a conquistar os três pontos que serão muito importantes para nós», afirmou, quando abordado sobre o tema.

Depois da derrota pesada no Dragão (por 4-1), na passada sexta-feira, Horta frisou a importância de ganhar na Europa para o Sp. Braga alcançar o objetivo de vencer o grupo.

«Queremos ficar em primeiro lugar [no grupo D] e, para isso, temos não só que ganhar o jogo de amanhã [quinta-feira], mas também os outros. Vai ser um jogo contra uma equipa muito difícil, que também tem seis pontos e que joga bem. [...] Temos responsabilidade em todos os jogos. Sabemos que podemos aumentar a vantagem para o rival e vamos ter as nossas dinâmicas bem definidas para conquistar os três pontos».

Questionado pela imprensa belga sobre o facto do campeonato belga ser visto como menos forte que o português, mas o Club Brugge ter goleado recentemente o FC Porto, no Dragão, por 4-0, para a «Champions», Ricardo Horta disse esperar que o St. Gilloise «não faça nenhuma gracinha» semelhante na quinta-feira.

«Não conhecendo o campeonato belga, sabemos que é muito competitivo, tal como o nosso, e tem muitas boas equipas, como ficou demonstrado nessa vitória do Brugge. Mas, espero que o St. Gilloise não faça nenhuma gracinha amanhã [quinta-feira]», salientou na conferência de imprensa que decorreu esta quarta-feira na Pedreira.

Sp. Braga, primeiro classificado do grupo D, com seis pontos, e Union St. Gilloise, segundo, também com seis, defrontam-se a partir das 20 horas de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pela árbitra francesa Stéphanie Frappart.