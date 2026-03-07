Ricardo Horta, autor do primeiro golo do Sp. Braga no jogo frente ao Sporting (2-2), na flash interview da Sport TV:

Significado do prémio de Homem do Jogo

«É apenas uma distinção. Quero destacar o trabalho da equipa. Jogámos contra um rival fortíssimo, o Sporting, considerado por muitos a equipa que melhor joga no nosso campeonato. Este empata assenta bem para o jogo que foi. Vale um ponto, queríamos os três, mas estamos satisfeitos principalmente pela segunda parte que fizemos.»

Plano de jogo

«O mister sabe qual é a melhor estratégia. O futebol é o jogo do gato e do rato. Tentamos surpreendê-los de alguma forma. Em certos momentos, conseguimos sair com a estratégia que planeámos, mas estamos a jogar contra uma grande equipa, que também planeou coisas e tinha a sua estratégia. Acho que foi um bom jogo de futebol, com golos. Vale um ponto para nós, que é bom.»

Novamente um ponto arrancado nos descontos frente ao Sporting

«O jogo só acaba quando o árbitro apita. Tentámos fazer o golo, surgiu o penálti e chegámos ao empate de forma meritória.»

Situação na tabela classificativa

«Não fico desiludido. Estar a falar do processo na parte final da temporada pode parecer estranho, mas é verdade. São novas ideias, de um treinador novo com novas metodologias. Isto são as dores de crescimento. Na Liga Europa estamos bem, vamos jogar os oitavos daqui a poucos dias. Queremos fazer o máximo de pontos no campeonato e ir o mais longe possível na Liga Europa. O foco tem de ser esse.»