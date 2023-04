Ricardo Horta renovou contrato com o Sp. Braga até 2028 e salientou que não se sente confortável em considerar-se como o melhor jogador de todos os tempos do clube minhoto.

«Não gosto de me intitular como o GOAT [expressão em inglês que significa "Greatest of All Time" ou "Melhor de Todos Os Tempos"]. As pessoas assim o dizem, mas o futebol é um desporto coletivo. É preciso uma equipa estar bem para as individualidades sobressaírem», afirmou o internacional português em declarações difundidas pelo clube, em que abordou, de forma subtil, o mercado de transferências do último verão, em que esteve perto de se transferir para o Benfica.

«Tento focar-me sempre no dia a dia, no treino, no jogo, em melhorar, em evoluir. Passou o mercado de transferências e concentrei-me aqui no Braga, tento ajudar os meus colegas da melhor forma possível», afirmou o extremo de 28 anos.

Sobre os dez jogos que faltam até ao final da época, Horta, também capitão dos minhotos, apontou aos objetivos do atual 3.º classificado da Liga Portuguesa.

«Vamos para a fase final da época e a equipa está muito motivada. Temos oito finais pela frente no campeonato, além de querermos chegar à final da Taça de Portugal. Sabemos que podemos fazer história no clube. Que os adeptos nos continuem a apoiar até ao fim. Vamos precisar deles para vencer jogos», concluiu.