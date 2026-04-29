Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Horta, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa (quinta-feira, 20h, em Braga):

Jogo:

«Sinto a equipa bem, motivada para disputar a meia-final. Acho que todos sabemos da importância deste jogo, desta meia-final e da importância de uma equipa portuguesa numa meia-final europeia. Estamos motivados, um bocadinho ansiosos para quando chegar a hora do jogo, para mostrar a nossa qualidade em campo e acho que estamos preparados para fazer um grande jogo.»

Se é desta vez que o clube pode ganhar a Liga Europa, depois da final de 2011:

«Iremos fazer para que isso aconteça, mas do outro lado está uma equipa que, certamente, vai querer chegar à final, como nós. Vamos enfrentar uma equipa completamente diferente do Betis, jogadores mais altos, fortes, diria mais competitivos, mas estamos preparados para isso e é um objetivo claro chegar à final de Istambul. O primeiro passo é fazer um grande jogo com qualidade e personalidade e fazer um grande resultado que, na Alemanha, nos possa permitir a passagem à final.»

Palavras do presidente António Salvador após o jogo em Sevilha:

«Eu raramente vejo notícias e não leio jornais. Sinto é que a equipa está a fazer as coisas bem. Principalmente na Liga Europa. Não é todos os dias que se vê um clube português na meia-final da Liga Europa e não é todos os dias que o Sporting de Braga está na meia-final da Liga Europa. É um momento de união que tem de ser lembrado e que nos vai trazer força para o jogo.»

Se é o jogo mais importante da carreira e sobre o seu percurso, com muitos anos no Sp. Braga e chegada à Seleção:

«Eu sinto que o Braga é um clube competitivo e que pode estar nestes jogos importantes e sempre acreditei desde o momento em que vim. Já cheguei aos quartos de final da Liga Europa e conquistei troféus nacionais, mas posso dizer que, desde que estou aqui, vai ser um dos jogos mais importantes no clube. Sinto essa ansiedade positiva de que chegue o jogo, porque todos sonhamos e gostava muito de disputar uma final europeia por este clube que já me deu tanto.»