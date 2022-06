Ricardo Horta e David Carmo foram as ausências mais notadas do início da pré-época do Sp. Braga, esta quinta-feira. A dupla esteve ao serviço da Seleção Nacional e pode, por isso, apresentar-se mais tarde.

Ora, numa altura em que o nome de Horta é falado com insistência para o Benfica, os bracarenses não quiseram deixar dúvidas: o jogador está mesmo de férias.

Nas redes sociais, o clube minhoto publicou um vídeo do momento em que Horta falava por videochamada com o irmão, André, assim como outros colegas de equipa, como Castro, Tiago Sá, Sequeira e Paulo Oliveira.

«Shiiiu, nós sabemos onde está o Ricardo Horta. Vejam só quem não aguentou as saudades e decidiu interromper as férias do capitão», lê-se, na publicação do gverreiros.