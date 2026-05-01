O Sp. Braga fez esta sexta-feira, dia 1 de maio, o ponto de situação dos casos clínicos do plantel, após a vitória de ontem sobre o Friburgo, em jogo da Liga Europa.

Relativamente a Ricardo Horta, o clube explicou que foi reavaliado e que se confirmou a lesão muscular na coxa direita. O capitão está por isso fora, pelo menos, dos dois próximos jogos do Sp. braga. Depois disso, a reintegração será gerida dia a dia.

Ora isto quer dizer que Ricardo Horta falha pelo menos a receção ao Estoril e o importante jogo na Alemanha com o Friburgo, agendado para quinta-feira, e que pode valer o apuramento para a final da Liga Europa. O capitão deve também ser baixa para a deslocação à Luz, para defrontar o Benfica.

Já Victor Gomez sofreu um forte traumatismo na mão esquerda. Foi reavaliado e está em dúvida para os dois próximos jogos com o Estoril e o Friburgo.