Ricardo Horta foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo do Sporting de Braga com o Servette, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O internacional português destacou as dinâmicas dos suíços, «principalmente o meio-campo» e «os jogadores rápidos na frente».

«Naturalmente vai ser um desafio mais competitivo do que tivemos anteriormente [Maccabi Petah Tikva]. Já analisámos o Servette, vem com um ritmo competitivo mais alto, já tem quatro jogos no campeonato, tem uma vitória expressiva com o Young Boys, que jogou na Liga dos Campeões na época passada», disse o capitão dos minhotos, em conferência de imprensa.

«O nosso objetivo principal é chegar à fase regular da Liga Europa e, para isso, temos de ganhar os nossos jogos. Queremos ganhar os dois jogos. Vamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos, que nos vão ajudar de certeza a ganhar. Queremos entrar fortes para conseguir um bom resultado para a segunda mão», vincou.

A começar a nona época nos bracarenses, o jogador de 29 anos garantiu que «o foco é ajudar a equipa a ganhar jogos», isto depois de, no passado, ter sido associado a uma possível saída.

O avançado também comentou o futuro do irmão, André Horta, que não treinou esta quarta-feira e está perto de reforçar o Olympiakos. «Pelo que sei, não está nada finalizado ainda, falei com ele há bocado. Mas, seja para onde for [que ele vai], desejo-lhe a maior sorte do mundo e que seja feliz, é o que eu quero.»

Horta assumiu ainda que aceitou a decisão de Roberto Martínez, que o deixou de fora das opções para o Euro 2024.

«O selecionador já respondeu a isso, fiz tudo para estar lá, mas a decisão foi não convocar-me e aceito isso muito bem. Foi um verão tranquilo a assistir aos jogos. Estou completamente focado no Sp. Braga e no jogo de amanhã [quinta-feira] e em ajudar a equipa a ganhar», salientou.

O Sp. Braga recebe o Servette esta quinta-feira, a partir das 20h30, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.