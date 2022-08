O futebolista português Ricardo Horta despediu-se dos adeptos do Sporting de Braga de forma particular, após o empate a três golos deste domingo, frente ao Sporting, no caminho do relvado para os balneários.

Horta aplaudiu por vários segundos para a bancada, levou os braços ao ar e bateu com a mão direita no peito, junto ao símbolo.

O internacional luso tem sido associado ao Benfica neste verão, tendo o presidente António Salvador já admitido que recebeu nas últimas semanas uma proposta do Benfica, de dez milhões de euros.